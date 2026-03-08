Die Trainer des FSV Mainz 05 und des VfB schätzen sich gegenseitig sehr, was nach dem Duell am Samstag auch in den Katakomben zum Ausdruck kommt.
08.03.2026 - 06:00 Uhr
Die Pressekonferenz neigte sich schon dem Ende entgegen, als Urs Fischer plötzlich das Thema wechselte. Der Trainer des FSV Mainz 05 kam zum Anfang zurück, wandte sich an seinen nebenan sitzenden Kollegen vom VfB Stuttgart und betonte in Richtung Sebastian Hoeneß: „Ich habe vorhin noch etwas vergessen, Sebastian. Danke für die guten Wünsche, die gebe ich natürlich zurück. Ihr spielt ja da um die Champions League. Ich wünsche euch, dass ihr da am Ende unter den ersten vier seid.“ Und: „Das Zeug dazu habt ihr auf jeden Fall.“