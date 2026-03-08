VfB Stuttgart bei Mainz 05 Silas und der VfB – Wiedersehen in der Kabine
Auf dem Rasen hat der Ex-Stuttgarter abgesehen von einer Szene keine Hauptrolle inne. Vor und nach dem Spiel verläuft das Treffen mit den früheren Teamkollegen herzlich.
Nach Spielende nahm Silas einen ungewohnten Weg. Für den Offensivspieler des FSV Mainz 05 ging es in den Katakomben nicht nach links in Richtung Heimkabine, sondern auf die gegenüberliegende Seite zur Umkleide der Gäste. Und damit zu vielen alten Bekannten. Sechseinhalb Jahre hatte der 27-Jährige beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden, nun gab es nach dem 2:2 einiges zu besprechen mit seinen ehemaligen Teamkollegen.