In der ersten Rundes des DFB-Pokals hat sich der VfB Stuttgart gegen den Zweitligisten Preußen Münster souverän mit 5:0 durchgesetzt. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir waren sehr fokussiert, sehr konzentriert und haben es geschafft, viele Chancen zu kreieren und hinten nichts zuzulassen. Das ist nicht selbstverständlich bei einem Zweitligisten.“

Ermedin Demirovic (VfB-Stürmer): „Wir wissen, wie es im Pokal laufen kann, es kann eklig werden – es war wichtig, dass wir ein Zeichen setzen und vorangehen. Wir sind glücklich, wie es gelaufen ist. Wir haben sofort die Kontrolle übernommen und es dem Gegner schwer gemacht, an den Ball zu kommen.“

Nick Woltemade (VfB-Stürmer): „Heute hat man gesehen, was wir uns vorgenommen haben – über Flanken und zweite Bälle das Spiel anzunehmen. Wir haben es sehr gut gemacht.“

Angelo Stiller (VfB-Mittelfeldspieler): „Wir waren von Anfang an gierig und wollten es nicht spannend machen. Wir haben heute ein Zeichen gesetzt, auch für das Liga-Spiel am Samstag gegen Mainz. Da wollen wir so weitermachen.“

