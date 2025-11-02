Der junge Spanier kommt in Leipzig zum zweiten Mal in Folge nicht zum Einsatz. Sein Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Maßnahme.
02.11.2025 - 08:42 Uhr
Er ist eine der positiven Überraschungen der bisherigen Saison beim VfB Stuttgart: Chema hat sich stark eingeführt, im zentralen Mittelfeld schon viele Minuten gesammelt und Akzente gesetzt – so sehr, dass Kapitän Atakan Karazor zwischenzeitlich nur ein Platz auf der Bank blieb. Am Samstag bei RB Leipzig (1:3) kam der 20-jährige Spanier aber nicht zum Einsatz – obwohl das Rotationsprinzip eigentlich dafür gesprochen hätte, da er schon drei Tage zuvor beim Pokalspiel beim FSV Mainz 05 (2:0) nicht gespielt hatte.