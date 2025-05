Es geht um nichts mehr. Das ist rund um den Wasen in Bad Cannstatt der wohl meist gehörte Satz, wenn sich das Gespräch um die Bundesligabegegnung des VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig dreht. Garniert mit dem Zusatz aus dem Fußballjargon: Ein Spiel um die goldene Ananas. Denn in der Red-Bull-Arena kommt es am letzten Spieltag zu einem Duell der Enttäuschten mit Blick auf das Saisonziel in der Liga.