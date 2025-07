Die ersten drei Gegner von Union Berlin in der nächsten Saison sind ganz dicke Brocken. Trainer Steffen Baumgart will sich aber nicht verrückt machen lassen.

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen: Bei diesem Auftaktprogramm könnte einen angst und bange werden. Union Berlins Trainer Steffen Baumgart blickt zum Start der Saisonvorbereitung aber noch recht gelassen auf die drei schweren Auftakthürden, die die Eisernen gleich zum Start in der Fußball-Bundesliga erwarten.

„Grundsätzlich ist es so, dass das Auftaktprogramm schwer ist und danach wird es auch nicht einfacher“, sagte der Union-Coach zu den frühen Duellen bei den drei Champions-League-Startern, die in der Vorsaison hinter Meister Bayern München die Plätze zwei bis vier belegten.

Gute Bilanz gegen Top-Teams

Wettbewerbsverzerrung sieht der 53-Jährige nicht. „Wir müssen gegen alle spielen und wir gucken, dass wir gleich ins richtige Fahrwasser kommen, aber dass in der Bundesliga jeder schwer zu bespielen ist, wissen wir auch“, sagte Baumgart.

Vor den Partien gegen das Top-Trio geht es für Union gleich zum Auftakt am 23. oder 24. August daheim im Stadion an der Alten Försterei gegen Pokalsieger VfB Stuttgart gegen einen weiteren Europapokalstarter. Die weiteren Heimpartien sind gegen die TSG Hoffenheim und Baumgarts Ex-Club Hamburger SV auf dem Papier weniger schwierig.

Zu den schweren Auswärtsspielen merkte der Union-Coach zudem an, dass man in der Vorsaison gegen das Trio vier Punkte geholt habe. Dem 2:1-Sieg in Frankfurt im März folgte in einem starken Saisonschlussspurt unter anderem auch ein 0:0 in Leverkusen, lediglich in Dortmund setzte es zuvor beim 0:6 eine herbe Niederlage.