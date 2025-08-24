 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Verpatzer Bundesligastart – was dem VfB alles fehlt

VfB Stuttgart bei Union Berlin Verpatzer Bundesligastart – was dem VfB alles fehlt

VfB Stuttgart bei Union Berlin: Verpatzer Bundesligastart – was dem VfB alles fehlt
32
Geknickt: die VfB-Spieler Deniz Undav, Nick Woltemade, Chris Führich und Angelo Stiller (von links) nach der Niederlage in Berlin Foto: IMAGO/Jan Huebner

Die Stuttgarter verlieren in Berlin und lassen nicht zum ersten Mal bestimmte Tugenden vermissen. Wir liefern Aussagen und Hintergründe dazu.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Der Jubel fiel kurz aus. Denn nachdem Nick Woltemade sich im Strafraum das einzige Mal entscheidend durchgesetzt hatte und nach einer Drehung tief in der Nachspielzeit traf, da schritt das Schiedsrichtergespann ein. Der Videoassistent Guido Winkmann überprüfte die Szene und bestätigte den Unparteiischem Robert Hartmann auf dem Platz: Abseits. Es wäre das erlösende 2:2 für den VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin gewesen, doch so steht eine 1:2-Niederlage zum Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

 

Für die Eisernen aus Köpenick traf zweimal Ilyas Ansah bei seinem Debüt (18./44.). Es waren zwei Tore, die den VfB erschütterten, da die Begegnung mit der typischen Spielkontrolle für den Pokalsieger begonnen hatte. Das sah nach gehobenem Niveaus aus. Viel Ballbesitz hatte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, sie kam auch zu gelegentlichen Chancen, aber insgesamt fehlte den Gästen dann der nötige Punch, um als Sieger vom Rasen zu gehen. „Da hat es im Abschluss an Kaltschnäuzigkeit gemangelt“, sagte der VfB-Trainer. Dazu zwei symptomatische Situationen: Erst scheiterte Jeff Chabot am stark haltenden Frederik Rönnow mit seinem Kopfball (12.), dann lenkte der Union-Schlussmann einen Schuss von Atakan Karazor ans Aluminium (44.).

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

VfB Stuttgart Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

Der VfB Stuttgart verliert den Bundesliga-Auftakt in Köpenick. Auch, weil an der Alten Försterei jede Menge Geschenke verteilt worden sind.

Einmal wären die Stuttgarter in Führung gegangen, beim zweiten Mal zum Ausgleich gekommen. Doch sie zogen das Spiel nicht auf ihre Seite. Wie während der Rückrunde der Vorsaison ein paar Mal schon erlebt. Ohne die nötige Effizient war auch diesmal nicht zu gewinnen. Im Gegensatz zu den Hausherren im Stadion An der alten Försterei. Zwei Schüsse, zwei Tore – besser geht es kaum. „Wir waren in allen Statistiken schlechter – außer in der wichtigsten“,sagte der Union-Coach Steffen Baumgart. Wobei die VfB-Profis schon auch mithalfen, dass die Berliner zum Erfolg kamen. Erst wirkte der Torwart Alexander Nübel beim leicht abgefälschten Weitschuss von Ansah überrascht, danach sah der Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt in der Entstehung des 0:2 nicht gut aus. „Insgesamt hat uns die Leistung in der ersten Hälfte ein besseres Ergebnis gekostet“, sagte der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „es reicht eben nicht, nur nach der Pause das Union-Spiel anzunehmen.“

Körperlich ist dieses Vorgehen. Energisch und unbequem. „Sie wollen einem weh tun und den Spielfluss stören“, erklärte Wohlgemuth die Spielweise der Union-Elf – und unter Baumgart lauern sie gekonnt auf Konter. Deshalb hieß es im zweiten Durchgang, dem Rückstand hinterherlaufen. Mit vielen Offensivkräften, aber ohne die durchschlagende Idee. Lange hatte der VfB versucht, die linke Seite zu überlagern, um mit einem Flügelwechsel oder einer Flanke zum Erfolg zu kommen. Ein klarer Plan, ein guter Plan, der jedoch nicht konsequent umgesetzt wurde. Trotz der verstärkten Präsenz im Strafraum mit Ermedin Demirovic, der den Vorzug vor Chris Führich in der Startelf erhielt. Einige Male wurde auch der frei stehende Josha Vagnoman auf der rechten Seite schlichtweg nicht in das Spiel einbezogen.

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Auch wegen schwachem Nübel – VfB verpatzt Liga-Auftakt

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Auch wegen schwachem Nübel – VfB verpatzt Liga-Auftakt

Der VfB Stuttgart hat am 1. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Union Berlin verloren. Wir haben die eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Erst mit dem Rücken zur Wand baute der VfB mehr Druck auf und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Ein Lattenkopfball von Deniz Undav (48.) und das Anschlusstor von Tiago Tomas in der 86. Minute kamen dabei heraus. Der Rückkehrer traf per Hacke und läutete noch einmal spannende Minuten ein. „Ich bin froh, dass wir das lange Zeit gut verteidigen konnten“, sagte Steffen Baumgart, „das war ein Sieg, den nicht viele Mannschaften holen werden.“

Dagegen sprach Hoeneß abschließend von einem bitteren Erlebnis mit positivem Ansatz: „Nach der Pause haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Da war mehr Dynamik drin.“ Dennoch ist der Saisonstart trotz guter Vorbereitung verpatzt. Doch bereits am Dienstagabend ist der VfB wieder gefordert, im DFB-Pokal beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Bei den Niedersachsen erwartet die Stuttgarter nun ein Gegner mit ähnlichen Qualitäten. „Auch da wird es unangenehm und wir müssen unser Spiel konsequent durchziehen“, sagte Sportchef Wohlgemuth. An der Zielsetzung gibt es auch keine Zweifel. Der VfB tritt in Braunschweig an, um zu gewinnen und möglichst schnell in Tritt zu kommen.

Weitere Themen

VfB Stuttgart News: Drittliga-Highlights im Video

VfB Stuttgart News Drittliga-Highlights im Video

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: So lief der Ruckelstart für Rückkehrer Nübel

VfB Stuttgart So lief der Ruckelstart für Rückkehrer Nübel

Der VfB Stuttgart hat beim 1. FC Union sein Bundesliga-Auftaktspiel mit 1:2 verloren. Torhüter Alexander Nübel kehrte dabei zwischen die Pfosten zurück. Eine Bestandsaufnahme.
Von Philipp Maisel
Stimmen zum VfB-Spiel gegen Berlin: „Das ist nicht das Ergebnis, das wir haben wollten“

Stimmen zum VfB-Spiel gegen Berlin „Das ist nicht das Ergebnis, das wir haben wollten“

Nach dem 1:2 des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Philipp Maisel und Gülay Alparslan
Topspieler VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Topspieler VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Netzreaktionen zum VfB Stuttgart: „Zu einfache Gegentore hinten, zu wenig Killerinstinkt vorne“

Netzreaktionen zum VfB Stuttgart „Zu einfache Gegentore hinten, zu wenig Killerinstinkt vorne“

Der VfB Stuttgart hat sein erstes Bundesligaspiel der neuen Saison bei Union Berlin mit 1:2 verloren. Wir haben die Reaktionen der Fans auf X gesammelt.
Von Robert Korell
Pleite in der Alten Försterei: Stuttgart und Woltemade patzen in Berlin

Pleite in der Alten Försterei Stuttgart und Woltemade patzen in Berlin

Die Rückkehr nach Berlin verläuft für den VfB Stuttgart drei Monate nach dem Gewinn des DFB-Pokals anders als geplant.
Von Emanuel REINKE
Union Berlin gegen den VfB Stuttgart: Das Spiel im Liveticker

Union Berlin gegen den VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt bei Union Berlin. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Mit dem VfB Stuttgart: Wann startet die Europa League?

Mit dem VfB Stuttgart Wann startet die Europa League?

An diesem Samstag startet der VfB Stuttgart in die neue Bundesligasaison. Aber wann geht eigentlich die Europa League los? Die wichtigen Termine im Überblick.
Von Michael Bosch
VfB Stuttgart bei Union Berlin: Mit dieser Elf geht der VfB die erste Herausforderung an

VfB Stuttgart bei Union Berlin Mit dieser Elf geht der VfB die erste Herausforderung an

Für den Pokalsieger geht es nun in der Bundesliga los – gleich mit einer harten Standortbestimmung. Mit welchem Personal geht der Trainer Sebastian Hoeneß die Partie an?
Von Carlos Ubina
Trainer des VfB Stuttgart: Wie finden Sie die Titel-Ansagen Ihrer Spieler, Herr Hoeneß?

Trainer des VfB Stuttgart Wie finden Sie die Titel-Ansagen Ihrer Spieler, Herr Hoeneß?

Der VfB-Trainer spricht im Interview über die harte Haltung des Vereins im Fall Nick Woltemade, die Ziele in Stuttgart – und den Grund für das Streichen seiner Ausstiegsklausel.
Von Gregor Preiß, David Scheu, Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Sebastian Hoeneß Video
 