VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim Es lag nicht am Schiedsrichter
Dass der VfB Stuttgart nicht beim 1. FC Heidenheim gewonnen hat, lag nicht an den Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.
Dass der VfB Stuttgart nicht beim 1. FC Heidenheim gewonnen hat, lag nicht an den Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.
Eins vorneweg: Dass der VfB Stuttgart sein Auswärtsspiel beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:3) nicht gewonnen hat, lag nicht am Schiedsrichter. Sascha Stegemann traf am Sonntagabend im Verbund mit dem Videoassistenten zumindest aus Stuttgarter Sicht einige strittige Entscheidungen – die man aber alle so treffen kann. Vielleicht sogar muss. Denke man etwa an den Elfmeter, den Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt in Hälfte eins verursachte. Das Einsteigen des Nationalspielers gab – im Gegensatz zur Darstellung der VfB-Verantwortlichen – berechtigten Anlass für den VAR, einzugreifen.