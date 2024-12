Der VfB Stuttgart gewinnt beim 1. FC Heidenheim und bleibt damit mittendrin im Rennen um die Europapokal-Plätze der Bundesliga – weil das Team einige Dinge gut umsetzt.

Carlos Ubina 15.12.2024 - 18:21 Uhr

Am Ende jubelten die Jungs in Weiß und Rot auf dem Heidenheimer Schlossberg. Die Arme gingen nach oben nach teils hartem Kampf, die Siegesfäuste wurden gereckt – und die mehr als 2000 mitgereisten Fans feierten das Team des VfB Stuttgart, das mit dem 3:1-Sieg am Sonntag beim 1. FC Heidenheim dranblieb an den Europapokal-Plätzen. Der Stuttgarter Aufwärtstrend der vergangenen Wochen hat sich auf der Ostalb also fortgesetzt.