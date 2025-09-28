Köln und Stuttgart liefern sich einen munteren Schlagabtausch, den am Ende die Gäste für sich entscheiden.
28.09.2025 - 19:30 Uhr
Der VfB Stuttgart hat der Euphorie beim Aufsteiger 1. FC Köln einen Dämpfer verpasst und den Anschluss an die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga geschafft. Der Pokalsieger setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 (1:1) durch und verbesserte sich in der Tabelle mit neun Punkten auf Rang fünf. Köln hat nach der zweiten Niederlage in Serie weiter sieben Zähler auf dem Konto.