„Wellenreiter“ Schäfer will zurück in die Erfolgsspur

Den Kampf um den Klassenerhalt kann Andras Schäfer mit Union bereits im kommenden Spiel gewinnen. Doch der 26-jährige Ungar möchte seinen Kampfgeist noch mit weiteren Zielen stillen.

red/dpa 17.04.2025 - 11:14 Uhr

Die Achterbahnfahrt von Union Berlin von der zweiten Liga in die Champions League und zurück in den Abstiegskampf der Bundesliga gleicht der Karriere von Andras Schäfer. „Meine Karriere ist auch so wellenartig“, sagte der Mittelfeldspieler der Köpenicker, der seit Januar 2022 unter Vertrag steht, in einer Medienrunde, „Anfang der Saison habe ich gespielt, dann weniger. Unter dem neuen Trainer zunächst gar nicht, jetzt wieder. Das war nicht so einfach für mich. Aber ich bin ein großer Kämpfer.“