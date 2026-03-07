Mit dieser Elf will Hoeneß in der Erfolgsspur bleiben

Die Stuttgarter treten zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Rheinhessen an. Der Trainer geht dabei von einer neuen Konstellation aus – und stellt entsprechend auf.

Carlos Ubina 07.03.2026 - 06:00 Uhr

Der Countdown in der Fußball-Bundesliga beginnt. Noch sind es zehn Spieltage – und der VfB Stuttgart ist zunächst an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 gefordert. Diese Begegnung gab es in der laufenden Saison bereits zweimal, und sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal verließ die Elf von Sebastian Hoeneß den Platz als Sieger. Nun steht der dritte Versuch an, wieder erfolgreich zu sein, aber der VfB-Coach warnt: „Uns erwartet diesmal eine ganze andere Mainzer Mannschaft als im vergangenen Herbst.“