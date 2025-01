Der VfB Stuttgart ist mit einem 1:0-Sieg beim FC Augsburg ins neue Jahr gestartet. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir kommen sehr gut ins Spiel, haben konsequent verteidigt und sind hohes Tempo gegangen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, in dieser Phase kein Tor gemacht zu haben. Danach verlieren wir etwas die Kontrolle. In der zweiten Hälfte hatten wir nicht die Anzahl an Aktionen im letzten Drittel wie im ersten Durchgang, machen aber das Tor durch Deniz. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber der Sieg geht aus meiner Sicht in Ordnung.“

Augsburg-Coach Jess Thorup: „Der VfB ist ganz stark ins Spiel gekommen. Wir hatten Schwierigkeiten, sie unter Druck zu setzen. Mitte der ersten Hälfte hatten wir dann mit unserem hohen Pressing einige Balleroberungen, leider ohne einen Torerfolg. Das 0:1 hat weg getan, aber wir sind bis zum Schluss drangeblieben. Mit der Leistung bin ich zufrieden.“

VfB-Profi Ermedin Demirovic: „Wenn wir das Ding früher machen, läuft das Spiel anders. So mussten wir ackern bis zum Ende. Wir sind aber froh, es am Ende gemeistert zu haben. Zu Null gespielt und drei Punkte mitgenommen – damit können wir zufrieden sein.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir wollten Boden gutmachen und Anschluss ans obere Tabellendrittel herstellen – und sind mit dem erhofften Schwung ins Spiel gekommen mit sehr klaren Torchancen. Kurz vor der Halbzeit ist die Spannung ein bisschen abgefallen. Wenn man das ganze Spiel betrachtet: Klar war es ein Arbeitssieg, klar war es knapp – aber es war ein ganz verdienter Sieg.“