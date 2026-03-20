Der VfB Stuttgart muss am Sonntag beim FC Augsburg ran. Dessen Trainer Manuel Baum hat großen Respekt vor den Weiß-Roten – und setzt auf besonderes Werkzeug.
20.03.2026 - 14:51 Uhr
Nach dem Ende der Europareise gilt es für den VfB Stuttgart in der Bundesliga umso mehr – schließlich kann sich das Team des Trainers Sebastian Hoeneß für die Champions League qualifizieren. Dafür müssen die Stuttgarter Platz vier vor RB Leipzig und Bayer Leverkusen verteidigen. Auf der Mission Königsklasse wären weitere Zähler an diesem Sonntag (19.30 Uhr) also durchaus nicht schlecht.