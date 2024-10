FC Bayern gegen VfB Stuttgart Aleksandar Pavlovic gegen Angelo Stiller – das große Duell im Mittelfeld

Bei der DFB-Elf bildeten Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) und Angelo Stiller (VfB Stuttgart) jüngst ein formidables Mittelfeld-Duo in München – am Samstag sind sie an gleicher Stelle in der Bundesliga Gegner.