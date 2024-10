Der Linksfuß steht überraschend in der Anfangsformation des VfB – und hat alle Hände voll zu tun. Der Sportvorstand sieht Licht und Schatten beim Neuzugang, der am Dienstag gegen Juventus Turin nicht spielberechtigt ist.

David Scheu 20.10.2024 - 09:38 Uhr

Lange musste Ramon Hendriks auf sein erstes Spiel von Beginn an für den VfB Stuttgart warten, auf der größtmöglichen Bühne bekam er es schließlich. Auswärts beim FC Bayern, seines Zeichens formstarker und offensiv wuchtiger Tabellenführer. In der Allianz-Arena begann der 23-Jährige als linker Außenverteidiger für den dort ansonsten gesetzten Maximilian Mittelstädt – Trainer Sebastian Hoeneß hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel angekündigt, in den kommenden englischen Wochen stärker als zuletzt rotieren zu wollen.