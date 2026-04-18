Zehn Spiele, drei Erfolgserlebnisse – so lief es zuletzt gegen den FCB

Klare Niederlagen, aber auch späte Punktgewinne: Die vergangenen Duelle zwischen dem VfB und dem FC Bayern haben für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Ein Rückblick.

Sara Braig 18.04.2026 - 08:00 Uhr

0:5 – das bislang letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern verlief aus Sicht des VfB Stuttgart wenig erfolgreich.﻿ Für die Münchner trafen damals Konrad Laimer, Josip Stanisic und Harry Kane. Letzterer erzielte sogar einen Hattrick, ein Tor davon per Strafstoß nach einer Roten Karte des VfB-Verteidigers Lorenz Assignon. An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) hat der VfB nun die Möglichkeit, es im Rückspiel in der Allianz-Arena besser zu machen.