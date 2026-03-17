Er entschied nach dem Handspiel des Spaniens Marc Cucurella bei der EM 2024 nicht auf Elfmeter für Deutschland. Nun rückt Anthony Taylor wieder in den Fokus.
17.03.2026 - 16:15 Uhr
Bei der 1:2-Hinspielniederlage des VfB gegen den FC Porto im Achtelfinale der Europa League hat der Schiedsrichter Donatas Rumsas aus Litauen die Kritik der Stuttgarter auf sich gezogen, weil er zu viele Szenen zu großzügig laufen ließ, während er bei engen Zweikampfduellen sehr häufig für die Portugiesen entschied. Für das Rückspiel an diesem Donnerstag (21 Uhr) im Estadio do Dragao in Porto steht nun ebenfalls der Referee fest – er kommt aus England, und hat in Deutschland seit der EM 2024 nicht den besten Ruf.