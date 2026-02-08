VfB Stuttgart beim FC St. Pauli Ohne Grundtugenden geht es nicht – dem VfB fehlt die Frische
Die Favorit aus Stutgart verliert in Hamburg erneut. Das hat natürlich mit den vielen Spielen seit Jahresbeginn zu tun – aber nicht nur.
Sebastian Hoeneß hat wie wild mit den Armen gerudert. Er schickte die Spieler nach vorne – und der Trainer des VfB Stuttgart forderte noch eine klare Aktion. Um zu retten, was an diesem Samstag nicht mehr zu retten war. Der Fußball-Bundesligist verlor beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli mit 1:2 (0:1). Völlig verdient.