Freier Verkauf in Mainz – was für Fans außerhalb des Gästebereichs gilt

Für VfB-Anhänger besteht noch die Möglichkeit zum Ticketkauf für das Auswärtsspiel am Samstag. Allerdings wurde in Mainz zuletzt der Heimbereich stark ausgeweitet. Welche Verhaltensregeln in welchen Blöcken gelten.

David Scheu 23.01.2025 - 10:30 Uhr

Der Gästebereich? Wird wie in den vergangenen Jahren auch komplett gefüllt sein, wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim FSV Mainz 05 gastiert. Darüber hinaus ist aber auch in anderen Bereichen des Stadions mit VfB-Anhängern zu rechnen: Am vergangenen Montag schalteten die Mainzer auf ihrer Homepage einen freien Vorverkauf für die Partie frei, was insbesondere für Stuttgarter Fans eine interessante Option darstellt: Für den Gästebereich konnten längst nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden, das Limit lag bei einem Ticket pro Mitglied, ein Losverfahren musste entscheiden.