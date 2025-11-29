Erst mit 25 gab Daniel Elfadli sein Profidebüt. Am Sonntag trifft der VfB auf den HSV – seinen heutigen Club. Sein ehemaliger Trainer erinnert sich an seine Anfänge in der Landesliga.
Die Karriere von Bundesliga-Profi Daniel Elfadli wirkt wie ein Gegenentwurf zum durchstrukturierten Profifußball. Mit 25 Jahren gab er sein Profidebüt. Während andere Talente früh Leistungszentren durchlaufen, stand der gebürtige Leonberger noch mit 21 Jahren für die SKV Rutesheim in der Landesliga auf dem Platz – gegen Ludwigsburg, Backnang oder Brackenheim. An einen Profivertrag dachte damals niemand. Und doch begann genau dort jene stetige Entwicklung, die ihn schlussendlich zum HSV in die Bundesliga führen sollte. Heute heißen die Gegner Bayern und Dortmund – und an diesem Sonntag der VfB (15:30). Gegen Stuttgart wird der Defensivspieler verletzungsbedingt allerdings fehlen. Trotzdem: Elfadlis Weg zeigt, dass es manchmal nicht zu spät ist, um große Ziele zu erreichen.