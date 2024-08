So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Der VfB tritt an diesem Samstag zum Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg an. Der Trainer hat in der Offensive die Qual der Wahl – in der Innenverteidigung dagegen drückt vor dem Landesduell der Schuh.

Marco Seliger 24.08.2024 - 06:00 Uhr

Es geht gleich mal brisant los für den VfB Stuttgart in der Bundesliga – am ersten Spieltag steigt schon das Landesduell beim SC Freiburg. Vor dem Gastspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) hat Trainer Sebastian Hoeneß zumindest in der Offensive einige personelle Möglichkeiten. Die große Frage wird sein, ob Deniz Undav trotz seines Trainingsrückstands von Beginn an ran darf oder ob der Angreifer wie zuletzt beim Supercup bei Bayer Leverkusen als Joker in die Partie kommt.