An diesem Wochenende können die Frauen des VfB Stuttgart den Aufstieg in die zweite Liga perfekt machen. Die große Sause soll aber erst eine Woche später folgen.

Gregor Preiß 08.05.2025 - 15:00 Uhr

Beim Stichwort zweite Liga hat man beim VfB Stuttgart in der Vergangenheit stets die Nase gerümpft. Waren die zwei Aufenthalte des Männerteams im Unterhaus in der jüngeren Vergangenheit (Saison 2015/16 und 2019/20) doch unter der Würde des Traditionsclubs aus Bad Cannstatt. Beim erst 2021 gegründeten Frauenteam verhält es sich anders. In der vierten Liga gestartet, stehen die VfB-Frauen vor dem Durchmarsch in die zweite Liga. Bereits an diesem Wochenende könnte es für die Mannschaft von Trainer Heiko Gerber soweit sein.