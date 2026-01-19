VfB Stuttgart Beim VfB wachsen auch die eigenen Ansprüche
Der VfB hat nicht nur laut Kapitän Karazor in allen drei Wettbewerben noch viel vor. Die Zeiten, in denen man mit Mittelmaß zufrieden war, sind in Stuttgart offensichtlich passé.
Es noch nicht allzu lange her, da legte Sebastian Hoeneß nach weniger erfolgreich verlaufenen Spielen gerne diese Platte auf: „Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen“, sagte der VfB-Trainer dann gerne – um daran zu erinnern, dass die Stuttgarter vor gar nicht allzu langer Zeit eine graue Maus und ein Abstiegskandidat im Bundesligageschäft gewesen sind. Man müsse daher mit dem Erreichten zufrieden sein.