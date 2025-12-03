Der VfB-Trainer hat Wechsel angekündigt, um in die nächste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Dabei erteilt er Einsatzgarantien, fraglich aber ist, ob er zwei Stürmer aufbietet.

Carlos Ubina 03.12.2025 - 06:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat das Viertelfinale des DFB-Pokals vor Augen. „Ab da wird es dann richtig interessant“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß. Um das Etappenziel zu erreichen, muss der Titelverteidiger an diesem Mittwoch (18 Uhr/ARD) aber erst einmal beim VfL Bochum gewinnen, dem wiedererstarkten Fußball-Zweitligisten. Dazu hat Hoeneß bereits einige Personalwechsel gegenüber dem bitteren 1:2 zuletzt beim Hamburger SV angekündigt.