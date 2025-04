Nach der langen Spielunterbrechung vor gut einem Jahr sind alle Beteiligten sensibilisiert, um Ähnliches am Samstag zu vermeiden. Wie der Austausch zwischen beiden Vereinen läuft und lief – und was in den beiden Stunden zwischen Stadionöffnung und Spielbeginn passiert.

David Scheu 04.04.2025 - 15:30 Uhr

Das bis dato letzte Gastspiel des VfB Stuttgart beim VfL Bochum sorgte für eine Menge Schlagzeilen – allerdings abseits des Rasens: Um ganze 42 Minuten verzögerte sich damals der Anpfiff zur zweiten Hälfte, da die Behörden die Partie nicht freigaben: Zaunfahnen im Gästeblock überdeckten Sicherheitstore, die im Fall der Fälle die Flucht in den Innenraum gewährleisten sollen. Selbst ein Spielabbruch stand im Raum. Spätestens, nachdem sich vor drei Wochen bei der Partie von Eintracht Frankfurt in Bochum Ähnliches ereignete, sind alle Beteiligten sensibilisiert vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr). Die wichtigsten Fragen und Antworten.