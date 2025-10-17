Nach Emerdin Demirovic fehlt auch Jamie Leweling. Tiago Tomas ist deshalb gesetzt und Trainer Sebastian Hoeneß sucht nun die beste Offensivlösung mit dem Portugiesen.
17.10.2025 - 06:00 Uhr
Deniz Undav hat voll trainiert. Der 29-Jährige war in den vergangenen Tagen komplett belastbar, hat Spielfreude demonstriert und ist nun frohen Mutes, nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback in der Fußball-Bundesliga geben zu können. Er fühle sich so gut wie vor seiner Knieverletzung, ließ der Offensivspieler des VfB Stuttgart wissen. Demnach gibt es keine Probleme von seiner Seite aus. Damit signalisiert Undav auf seine Weise dem Trainer: Ich bin bereit für einen Einsatz an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.