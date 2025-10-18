https://www.youtube.com/watch?v=Gr7XBokbfwU

Andererseits ist klar, dass die Stuttgarter den Aufwärtstrend nach der Länderspielpause fortsetzen wollen. Defensiv wie offensiv werden sie dazu gefordert sein. Verzichten muss Hoeneß im Angriff auf Ermedin Demirovic (Fußverletzung) und Jamie Leweling (Adduktorenprobleme). Das schränkt die Sturmoptionen ein. Dagegen gehört Deniz Undav nach mehrwöchiger Zwangspause aufgrund einer Knieverletzung wieder zum Team. Ob der Publikumsliebling von Anfang an aufläuft, ließ der Chefcoach offen. „Ich muss schauen, dass er nicht nur durch dieses Spiel kommt“, sagt Hoeneß mit Blick auf die drei anstehenden englischen Wochen. Auch Finn Jeltsch ist nach einer Muskelblessur im Adduktorenbereich einsatzfähig. Der Ersatztorhüter Stefan Drljaca fehlt verletzt.