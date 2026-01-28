Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss hat mit Blick auf seine fußballerische Zukunft eine klare Vorstellung. Dabei spielt Stuttgart eine zentrale Rolle.

Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach feierte er ein Kurz-Comeback - nun ist Bilal El Khannouss für die Europa-League-Partie an diesem Donnerstag (21 Uhr/Nitro) gegen die Young Boys Bern wieder ein Kandidat für die Startelf. Wegen seines Einsatzes für die Nationalelf Marokkos hatte der 21-Jährige in den vergangenen Wochen in Stuttgart gefehlt.

„Für mich war das der beste Afrika-Cup der Geschichte. Die Stadien, die Infrastruktur, die Leute. Alle waren darüber sehr glücklich. Ich bin stolz, dass ich daran teilnehmen konnte“, sagte El Khannouss, der im Endspiel unglücklich in einer äußerst turbulenten Partie gegen den Senegal mit 0:1 verlor, gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Unter anderem hatte der Gegner für einige Zeit den Platz verlassen, weil man sich von den Schiedsrichtern benachteiligt fühlte. „Ich würde lieber nicht darüber sprechen, was in diesem Spiel passiert ist“, sagte El Khannoss: „Das war sehr hart. Für mich als jungen Spieler war das sehr schwierig, zu sehen, wie mein Land 50 Jahre nach dem letzten Titelgewinn verliert.“

Mit seiner aktuellen Situation in Stuttgart ist der offensive Mittelfeldspieler dagegen sehr zufrieden: „Ich kann nicht sagen, ob ich mich als Leih- oder dauerhafter Spieler sehe. Aber das Wichtigste ist, dass ich mich wie daheim fühle.“

Unsere Empfehlung für Sie Gegner in der Europa League Historische Krise bei den Young Boys aus Bern Vier Niederlagen in der Schweizer Liga am Stück, das hat es bei den Young Boys Bern nie zuvor gegeben. Am Donnerstag gastiert das Team von Trainer Gerardo Seoane beim VfB.

Bislang ist Bilal El Khannouss vom Premier-League-Club Leicester City nur ausgeliehen. Doch die gemeinsame Zukunft wird ziemlich sicher weiter gehen. So besteht für den VfB keine Kaufoption, sondern eine Kaufpflicht für den Preis von rund 20 Millionen Euro, wenn der Spieler eine bestimmte Anzahl an Partien für die Cannstatter in dieser Saison absolviert hat – und sich der Verein in akzeptablen Tabellenregionen befindet.

Da auch die Zahl der Einsätze offenbar schon nahezu erreicht ist, dürfte einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Wege stehen.