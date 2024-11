Champions-League-Debütanten aus dem eigenen Nachwuchs gab es beim VfB Stuttgart schon einige. Seit dem Vorabend ist Jarzinho Malanga Teil dieser Liste. Wir zeigen die Top Ten der jüngsten VfB-Debütanten in der Königsklasse.

Philipp Maisel 07.11.2024 - 13:00 Uhr

Nach dem Abpfiff gab es ein Abklatschen mit dem Trainer, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen hatte Jarzinho Malanga da noch längst nicht realisiert, was gerade abgelaufen war. Der Youngster aus dem eigenen Nachwuchs, der noch in der U19 spielen dürfte aber schon Stammkraft in der U21 ist, hatte sein Debüt in der Königsklasse gefeiert. Und das sogar recht eindrucksvoll.