Nach dem 1:1 des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag haben sich die Beteiligten zur Partie in der Champions League geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Christian Pavlic 01.10.2024 - 21:32 Uhr

Am zweiten Spieltag der Champions League trat der VfB Stuttgart gegen Sparta Prag an. Am Ende stand ein 1:1. Somit hat das Team von Sebastian Hoeneß zwar den ersten Punkt in der Königsklasse geholt, wartet allerdings noch auf den ersten Sieg in dem Wettbewerb. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.