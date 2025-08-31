VfB Stuttgart: Chema rettet den Sieg – doch es bleibt viel zu tun

Es wurde groß gefeiert beim VfB Stuttgart. Vor dem Spiel die Tradition, nach dem Spiel der Sieg. „Für uns“, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle, „war es ein ganz besonderer Tag.“

100 Jahre, nachdem ein VfB-Team erstmals mit dem roten Brustring auf dem Trikot aufgelaufen war, gab es anlässlich dieses Jubiläums die bisher größte Stadion-Choreographie der Vereinsgeschichte. An der imposanten 360-Grad-Inszenierung waren alle VfB-Fans in der gesamten Arena beteiligt, die sich nach dem Schlusspfiff noch einmal kollektiv freuten – schließlich hatte ihre Mannschaft durch einen schmeichelhaften 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Dreier der neuen Saison geholt. „Anfangs waren wir beflügelt durch die Choreo“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß, der den Torschützen Chema (79.) eingewechselt hatte, „am Ende haben die Jungs Mentalität gezeigt. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Ist das Thema Woltemade nun erledigt?

Im Vorfeld der Partie war noch einmal Nick Woltemade das große Thema gewesen. Der mittlerweile perfekte Wechsel des Nationalspielers für eine Ablösesumme von 85 Millionen Euro (plus fünf Millionen Euro Boni) zu Newcastle United veranlasste Jamie Leweling zu einem vielsagenden Kommentar: „Es ist gut, dass nun endlich mal Ruhe ist mit dem Woltemade-Hin-und-Her.“ Doch ist es das wirklich?

Lässt sich feiern: Torschütze Chema. Foto: Imago/Rudel

Dem VfB-Spiel war gegen Borussia Mönchengladbach jedenfalls deutlich anzumerken, wie sehr der Woltemade-Faktor fehlte. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Deniz Undav am Knie, als er nach einer Viertelstunde im eigenen Strafraum unglücklich mit Shuto Machino kollidierte. Der VfB-Stürmer musste ausgewechselt werden und humpelte nach dem Abpfiff mit einem dick bandagierten linken Bein über den Rasen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Alexander Nübel strahlt Sicherheit aus

In der ersten Hälfte brachte der VfB in der Offensive nicht viel zustande, am gefährlichsten war noch ein Schuss aus halbrechter Position von Tiago Tomas, den Moritz Nicolas parierte. Die Gäste lagen zwar zur Pause in der Eckenstatistik klar in Führung (7:2), scheiterten bei ihren offensiven Bemühungen aber spätestens an Alexander Nübel, der nach seinen Wacklern zum Saisonstart wieder die gewohnte Sicherheit ausstrahlte und ein Sonderlob vom Coach erhielt. „Er hat uns geholfen, die Null zu halten“, sagte Sebastian Hoeneß, „wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann allerdings die Kontrolle verloren. Es gab einen Bruch.“ Und eine wichtige Besprechung in der Kabine.

In der Pause mahnte Hoeneß sein Team, beharrlich zu bleiben, klug zu agieren, auf den entscheidenden Moment zu warten – vielleicht ja nach einer Standardsituation. Genauso kam es. Nachdem der VfB zwei Möglichkeiten der meist harmlosen Borussen überstanden hatte, übernahm er wieder das Kommando, allerdings ohne selbst zu klaren Chancen zu kommen. Bis zur 79. Minute. Nach einer kurz ausgeführten Ecke schlug Jamie Leweling eine Flanke auf den eine Viertelstunde zuvor eingewechselten Spanier Chema, der per Kopf den 1:0-Siegtreffer erzielte. „Es war ein überragender Einstand von ihm in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel. Diesen Tag wird er nie vergessen“, meinte Sebastian Hoeneß, „er ist erst 20 Jahre alt, aber schon sehr klar und aufgeräumt. Er benötigt Zeit, doch er wird seinen Weg machen.“

In der Schlussphase ging es für den VfB am Ende einer harten Woche mit den 120 Pokal-Minuten in Braunschweig und dem Woltemade-Wechseltheater nur noch darum, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das gelang – womit die Arbeit allerdings noch nicht erledigt ist. Bis am Montagabend die Wechselfrist endet, bleibt noch viel zu tun. „Wir wollen eine schlagkräftige Mannschaft haben, daran werden wir arbeiten“, sagte Sebastian Hoeneß, „es werden zwei intensive Tage.“

An denen die Voraussetzungen geschaffen werden sollen, um auch künftig in der MHP-Arena Fußball-Feste feiern zu können.