Er wurde 2007 mit dem VfB als Spieler deutscher Meister – und übernimmt nun eine spannende Führungsaufgabe: Christian Gentner wird in der Nachfolge von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth neuer Sportdirektor des VfB.

Heiko Hinrichsen 11.11.2024 - 16:42 Uhr

Christian Gentner tritt beim VfB in die Fußstapfen von Fabian Wohlgemuth. Der war am 1. Juli dieses Jahres zum Sportvorstand bei den Stuttgartern aufgestiegen, seither war sein alter Posten bei den Cannstattern frei – und wird nun von Christian Gentner besetzt. Der ehemalige Mittelfeldspieler soll daher noch in dieser Woche offiziell zum neuen Sportdirektor beim VfB befördert werden. Dies berichtete zunächst die „Bild“-Zeitung.