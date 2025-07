Beim VfB Stuttgart setzt gerade eine Reihe an Talenten zum Sprung in den Kader an. Doch nur zwei davon durften auf das offizielle Mannschaftsfoto. Die Hintergründe.

Seit Beginn der Vorbereitung beim Bundesligisten VfB Stuttgart hat Trainer Sebastian Hoeneß mehrere Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Profikader berufen. Täglich mindestens einmal dürfen sich Florian Hellstern, Max Herwerth, Mirza Catovic, Leny Meyer, Mohamed Sankoh, Christopher Olivier, Efe Korkut und Lauri Penna zeigen und in den Spielformen mit den arrivierten Profis messen. Dazu kommen Einsätze in den Testspielen. Sowohl gegen den SV Fellbach (7:1), als auch gegen die PSV Eindhoven boten die Nachwuchskicker gute Auftritte an.