VfB-Neuzugang Lorenz Assignon wird den Schwaben zum Bundesliga-Auftakt nicht zur Verfügung stehen. Der Grund hierfür ist kurios.
21.08.2025 - 13:40 Uhr
Der VfB Stuttgart steht vor dem Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26. Es geht auswärts im Berliner Osten gegen den 1. FC Union im Stadion an der Alten Försterei. In Köpenick stehen den Weiß-Roten nahezu alle Spieler zur Verfügung, lediglich die Langzeitverletzten Leonidas Stergiou und Silas sind nicht einsatzfähig. Einsatzfähig wäre Neuzugang Lorenz Assignon – rein sportlich betrachtet. Doch der Franzose wird ebenfalls nicht spielen können. Der Grund ist kurios.