Der VfB Stuttgart kann sich auf seine Fans verlassen – nicht nur bei den Heimspielen. Die Auswärtsfahrer-Bilanz des Fußballjahres 2025 spricht für sich.
18.12.2025 - 09:45 Uhr
„Stunden auf der Reise, nur um dich zu seh´n – Geben immer alles, auf den Wegen, die wir geh’n! – Tränen und Triumphe, alles schon erlebt! – Folgen dir, egal wohin, der Traum vom Titel lebt!“ – diese Zeilen schmetterten die VfB-Fans in diesem Jahr besonders oft. Auf die Melodie des Linkin-Park-Songs „The Emptiness Machine“ texteten die Anhänger dieses Lied – das im Mai auch lieferte. Denn schließlich stand am Ende des Weges der DFB-Pokal-Titel 2025.