Der Stuttgarter Stürmer sucht nach dem 4:0 gegen den HSV das Gespräch mit seinem Trainer. Der findet im Anschluss klare Worte.
12.04.2026 - 20:51 Uhr
Für den VfB Stuttgart verlief der Sonntag durch den klaren 4:0-Sieg gegen den Hamburger SV überaus erfolgreich, für Ermedin Demirovic persönlich aber weniger: Ein Tor erzielte der Mittelstürmer beim deutlichen Heimsieg nicht, stattdessen wurde sein Treffer in der 66. Minute wegen einer vorangegangenen Abseitssituation von Deniz Undav vom Videoassistenten einkassiert – ehe der 28-Jährige wenig später für Bilal El Khannouss vom Feld ging (70.).