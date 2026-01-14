Für Ermedin Demirovic war es alles andere als ein alltägliches Spiel. Nach drei Monaten im Kraftraum und im Einzeltraining stand der Stürmer des VfB Stuttgart am Dienstagabend erstmals wieder in der Startelf des Bundesligisten – und rundete das Ganze gegen Eintracht Frankfurt (3:2) auch noch mit einem Tor ab, als er nach einem Patzer von Gäste-Torhüter Kaua Santos zum zwischenzeitlichen 1:1 abstaubte. Nichts weniger als „einer der schönsten Tage, die ich im Fußball bisher hatte“, sei es für ihn nach der langen Pause gewesen.

Sebastian Hoeneß: Demirovic körperlich auf einem guten Level Das begann bereits am Tag vor dem Spiel, als der Stuttgarter Stürmer von der Aufstellung erfuhr. „Mit der Startelf habe ich nicht gerechnet nach so wenigen Tagen“, sagte Demirovic – und ergänzte in Richtung seines Trainers: „Für diesen Vertrauensvorschuss war ich extrem dankbar. Das habe ich ihm auch klar gesagt.“ Für Sebastian Hoeneß wiederum war es keine allzu schwierige Entscheidung: „Er ist körperlich schon auf einem guten Level und macht das top.“

Schickte Demirovic und Undav von Beginn an aufs Feld: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Foto: Baumann/Alexander Keppler

Und: Viel hätte nicht gefehlt für ein zweites Tor, beim Treffer von Deniz Undav zum 2:1 hatte Demirovic seine Füße aber doch nicht mehr am Ball – was direkt auf dem Feld kurz Thema zwischen beiden war: „Beim Jubel schaut er mich an und fragt: Hast du das Tor gemacht? Ich habe gesagt: Deniz, jubel einfach, das ist dein Tor.“

So konnte an diesem Abend jeder der beiden Stürmer sein persönliches Erfolgserlebnis verbuchen. „Das hat mich auch gefreut, dass wir beide getroffen haben“, sagte Demirovic, „weil ich mich einfach extrem gut mit ihm verstehe und viel Zeit mit ihm neben dem Platz verbringe.“