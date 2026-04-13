VfB Stuttgart „Den nächsten Elfmeter werde ich wieder schießen“
Maximilian Mittelstädt sagt, warum er Deniz Undav den Strafstoß überlassen hat – und äußert sich nach seiner starken Leistung gegen den HSV auch zum Thema Nationalelf.
Maximilian Mittelstädt sagt, warum er Deniz Undav den Strafstoß überlassen hat – und äußert sich nach seiner starken Leistung gegen den HSV auch zum Thema Nationalelf.
Eigentlich ist die Sache ja klar. Erhält der VfB Stuttgart einen Strafstoß und steht Maximilian Mittelstädt auf dem Feld, tritt der Linksverteidiger an. Das gilt seit dieser Saison, in der die Rolle des Elfmeter-Schützen nach einem längeren Casting und viel Trainingsarbeit an den 29-Jährigen gegangen ist. Seine Bilanz: Vier Schüsse, vier Tore, 100 Prozent Trefferquote. Am Sonntagabend gegen den Hamburger SV (4:0) aber wurde die Routine durchbrochen, als Schiedsrichter Sven Jablonski in der Schlussphase nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt zeigte: Mittelstädt überließ Stürmer Deniz Undav, der an diesem Abend noch auf sein Tor wartete.