Der VfB muss am Sonntag im Testspiel gegen den niederländischen Rekordmeister noch auf Stürmer Deniz Undav verzichten, der aber in Kürze voll ins Mannschaftstraining einsteigen soll.

Seit November des vergangenen Jahres muss der VfB Stuttgart bereits auf Stürmer Deniz Undav aufgrund einer Muskelverletzung verzichten – und auch im Testspiel gegen Ajax Amsterdam am Sonntag kommt es noch nicht zum Comeback: Der Stürmer steht weder in der Startelf noch im Kader.

Einen Rückschlag hat der Stürmer aber nicht hinnehmen müssen – vielmehr ist die Maßnahme Teil des Plans für den sukzessiven Formaufbau. „Es ist schon auch eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor der Ajax-Partie bei „Sky“ und erläuterte: „Es war eine langwierige Verletzung. Wir wollen ihn ran führen und langfristig fit haben.“

Über die freien Tage trainierte Undav deshalb bereits individuell – ebenso wie am Vormittag vor dem Test am Sonntag. Am Dienstag soll der Stürmer zur neuen Trainingswoche voll ins Mannschaftstraining einsteigen – um dann am 12. Januar beim FC Augsburg zum Bundesliga-Start ins neue Jahr wieder eine Option zu sein.