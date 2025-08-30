VfB Stuttgart Deniz Undav verletzt raus – Stürmersituation spitzt sich zu
Nick Woltemade ist weg, El Bilal Touré sowieso schon lange nicht mehr da – und nun hat sich auch noch Deniz Undav verletzt.
Noch nicht einmal zehn Minuten waren gespielt in der Partie des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach – da zeichneten sich bereits Sorgenfalten auf der Stirn von Sebastian Hoeneß ab. Der Coach des VfB musste sich zwar nicht über ein Gegentor ärgern oder eine vergebene Chance. Aber: Deniz Undav wälzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.