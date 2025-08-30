 
  Deniz Undav verletzt raus – Stürmersituation spitzt sich zu

VfB Stuttgart: Deniz Undav verletzt raus – Stürmersituation spitzt sich zu
Bitterer Moment: Deniz Undav muss gegen Borussia Mönchengladbach ausgewechselt werden. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nick Woltemade ist weg, El Bilal Touré sowieso schon lange nicht mehr da – und nun hat sich auch noch Deniz Undav verletzt.

Dirk Preiß

Noch nicht einmal zehn Minuten waren gespielt in der Partie des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach – da zeichneten sich bereits Sorgenfalten auf der Stirn von Sebastian Hoeneß ab. Der Coach des VfB musste sich zwar nicht über ein Gegentor ärgern oder eine vergebene Chance. Aber: Deniz Undav wälzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.

 

Nicht ohne Grund. Nach einem Eckball der Borussen war der Ball zwar geklärt, der Gladbacher Stürmer Shuto Machino fiel jedoch unglücklich auf den linken Unterschenkel von Deniz Undav. In der Folge knickte das Knie des Angreifers nach innen weg.

Nach einer kurzen Behandlung stand Undav zwar wieder auf und kehrte wenig später auf das Spielfeld zurück. Kurz danach aber sank er erneut zu Boden und zeigte an: Es geht nicht mehr weiter. Der Mann, der mit Ermedin Demirovic das Sturmduo im ersten Heimspiel bilden sollte, wurde nach 14 Minuten ausgewechselt, für ihn kam Chris Führich. Tiago Tomas rückte stattdessen in die Spitze.

Eine Diagnose stand kurz nach der Auswechslung noch aus, doch die Situation im Stuttgarter Sturmzentrum droht sich zuzuspitzen. El Bilal Touré wurde nach seiner Leihe nicht fest verpflichtet, am Samstag wurde offiziell, dass Nick Woltemade zu Newcastle United wechselt. Als echte Stürmer verblieben damit nur noch Undav und Demirovic im Kader. Ein Duo – das sich nun weiter reduzierte.

Klar ist: Der VfB muss in der Offensive noch einmal nachlegen. Das galt unabhängig von der unglücklichen Situation mit Deniz Undav, könnte nun kurzfristig aber noch dringlicher werden. Immerhin: Geld ist nach dem Woltemade-Deal genügend vorhanden. Für die anstehenden Länderspiele war Undav übrigens nicht nominiert worden, kann sich nun also in aller Ruhe um Diagnose und Behandlung kümmern.

