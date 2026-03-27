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VfB Stuttgart Deniz Undav verrät seinen gemessenen Sprintwert

VfB Stuttgart: Deniz Undav verrät seinen gemessenen Sprintwert
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In dieser Saison kaum zu stoppen: Deniz Undav Foto: Baumann/Hansi Britsch

„Ich bin nicht der Schnellste“: Der VfB-Stürmer gibt Einblick in sein Erfolgsrezept, durch das er auch ohne Tempovorteile immer wieder die Nase vorne hat.

Sport: David Scheu (dsc)

Deniz Undav verfügt fraglos über viele Qualitäten – dass Sprints und langgezogene Tempoläufe dazugehören würden, lässt sich aber nicht gerade behaupten. Das sieht auch der Stürmer des VfB Stuttgart selbst so. „Ich bin mit Abstand nicht der Schnellste. Ich kann mal schneller als ein Innenverteidiger sein, aber nicht bei vielen“, sagte der 29-Jährige im Gespräch mit dem Content-Creator Diyar Acar auf Youtube – und gab dabei konkrete Einblicke: „Mein gemessener Wert war 32,9.“

 

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Diese Zahl überrascht auf den ersten Blick, weil die offizielle Bundesliga-Datenbank als Undav-Höchstwert in dieser Saison 32,01 km/h ausweist. Wie sich die Diskrepanz von fast einem Stundenkilometer erklären lässt? Während in der Liga immer nur die Höchstwerte in den jeweiligen Spielen ermittelt werden, führen die Vereine auch regelmäßig interne Messungen durch. Zur Bestimmung der Maximalgeschwindigkeit unter Laborbedingungen.

Jeff Chabot in Sachen Tempo nur knapp vor Deniz Undav

Klar ist also: Potenzial für Tempo ist vorhanden, zudem befindet sich der Stuttgarter Stürmer auch mit seinen in dieser Saison gemessenen 32,01 km/h in guter Gesellschaft ist. Mitspieler und Abwehrchef Jeff Chabot kommt zum Beispiel mit 32,14 km/h auf einen nur minimal höheren Wert.

Zugleich ist Undav auf Platz 334 im Bundesliga-Vergleich ein gutes Stück von der Spitze entfernt, wo der derzeit verletzte Stürmer Ricky-Jade Jones vom FC St. Pauli mit 36,46 km/h auf Platz eins liegt. Die schnellsten Spieler im Kader des VfB sind Josha Vagnoman auf Platz 16 (35,46 km/h), Chris Führich auf Platz 20 (35,37 km/h), Tiago Tomas auf Platz 25 (35,22 km/h) und Ramon Hendriks auf Platz 36 (35,07 km/h). Bei ihnen wurden also im Verlauf der bisherigen 27 Spieltage jeweils Werte ermittelt, die rund drei km/h über denen von Undav liegen.

Chris Führich zählt zu den schnellsten Spielern im VfB-Kader. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Nun ist Tempo ja nicht nur eine physische Sache – hier bringt Undav seine Stärken zum Tragen. „Du musst im Kopf schneller sein als der Gegner“, sagt der deutsche Nationalspieler mit Blick auf Faktoren wie kognitive Fähigkeiten und Antizipationsvermögen. Hier sieht er sich oftmals im Vorteil. „Ich komme gar nicht in so viele Sprint-Situationen, weil ich mich so gut positioniere, dass ich vorher schon irgendwo bin und nicht sprinten muss.“

Gerade in der Entstehung von schnellen Kontern oder bei zweiten Bällen nach Standards werde oft ausschließlich auf den Ball geachtet – und zu wenig auf die Gegenspieler und die freien Räume. Wenn alle in den Strafraum laufen würden, so Undav, setze er sich gerne etwas nach hinten ab: „Das sind so Dinge, die ich mir angeeignet habe, weil ich andere Qualitäten habe und nicht der Schnellste bin.“ Mit Erfolg: In dieser Saison hat es bereits zu 23 Pflichtspiel-Toren und 13 Vorlagen geführt.

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