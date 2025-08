Weil Deniz Undav in der vergangenen Saison schwankende Leistungen zeigte, rückte auch sein Privatleben in den Fokus. Dazu hat er sich nun in einem Interview geäußert.

Stuttgart hat mit Porsche und Mercedes zwei große Autobauer, die auch mit dem VfB Stuttgart verbandelt sind beziehungsweise waren. Dementsprechend stehen auch die beiden Luxusmarken bei den Profis vom Club mit dem Brustring hoch im Kurs.

Zumindest ein Profi schert in puncto fahrbarer Untersatz aus. Deniz Undav fährt seit vergangenem Jahr einen Rolls Royce Cullinan. Geschätzter Preis: 400.000 Euro. Die Luxuskarosse war im vergangenen Jahr vor allem Thema, als Undavs Leistungen – er war nicht der einzige im VfB-Kader – schwankten.

Undav: „Was ich privat mache, ist doch meine Sache“

„Mir war klar, dass das irgendwann angesprochen wird. Aber dass es dann so groß wurde, konnte ich nicht verstehen“, sagte Undav nun dem Kicker in einem Interview. „Was ich privat mache, ist doch meine Sache. Und wenn ich mir so ein Auto leisten möchte, wenn ich mir diesen Traum verwirklichen möchte, dann mache ich das“, verteidigte sich Undav.

Deniz Undav bereitet sich mit dem VfB auf die neue Saison vor. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Seine Leistungen (neun Tore, drei Vorlagen in der abgelaufenen Saison), mit denen er selbst nicht zufrieden gewesen sei, hätten auch an der fehlenden Vorbereitung gelegen. Der 29-Jährige war nach einem Wechsel-Hickhack mit seinem Club Brighton Hove Albion erst spät im Sommer zum VfB gestoßen.

Zum Thema Luxus hatte sich Undav unlängst bereits in einem Videoformat geäußert. Mit seinen Autos – Undav fuhr auch schon einen goldenen Maybach – falle er durchaus auf. „Ich gebe kein Geld für Luxusklamotten aus, ich liebe Autos und Uhren.“ Eine Mercedes G-Klasse oder einen Rolls Royce zu besitzen, sei ein Jugendtraum gewesen. „Das habe ich mir zum Glück erfüllen können.“

Undav bekennt sich zum VfB

Dass sein Auto möglichst kein Thema in der kommenden Saison wird, sondern der Fußball im Fokus steht, dafür will Undav mit guten Leistungen auf dem Platz sorgen. Von seinem Coach Sebastian Hoeneß gab es deshalb nach dem Trainingslager ein Sonderlob. Eine zweistellig Torausbeute, peile er an, sagte Undav dem Kicker. Auch Platz 9 aus der Vorsaison sei nicht mehr der Anspruch. Der Stürmer gab in diesem Zusammenhang gleich ein Bekentniss zum Club aus Cannstatt ab: „Ich liebe den VfB, ich identifiziere mich voll mit dem Verein, mit den Fans. Ich liebe es, hier zu sein und einen geilen Fußball zu spielen“, sagte er.

Übrigens: Undav ist nicht der einzige aktuelle Profi beim VfB, der eine Rolls Royce fährt. Sturmkollege Ermedin Demirovic fährt ein baugleiches Modell. Nur darüber wurde bislang nicht so viel gesprochen.