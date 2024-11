Die Stuttgarter treffen überdurchschnittlich häufig in der Schlussphase und liegen in manch einer Statistik sogar vor dem FC Bayern. Es gibt aber auch einen Haken mit Blick auf das Champions-League-Spiel in Belgrad.

David Scheu 26.11.2024 - 10:08 Uhr

Die Ersatzbank ist ja für die wenigsten Fußballprofis ein Sehnsuchtsort, am liebsten stehen sie von Beginn an auf dem Platz. Wichtige Impulse liefern Einwechselspieler aber immer wieder – was sich in dieser Saison auch beim VfB Stuttgart zeigt, der wahrlich keinen Mangel an Jokertoren beklagen kann: Der Treffer von Justin Diehl zum 2:0-Endstand gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende war bereits der sechste in dieser Bundesliga-Saison durch einen Spieler, den Trainer Sebastian Hoeneß im Spielverlauf aufs Feld schickte.