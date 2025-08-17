Auswechslungen in der Innenverteidigung sind eher unüblich, in aller Regel bringen Trainer während eines Spiels in der Offensive frisches Personal ins Spiel. Das ist auch beim VfB Stuttgart nicht anders, wo Abwehrchef Jeff Chabot als gesetzt gilt und meist über die vollen 90 Minuten durchspielt. Im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) aber war das nicht der Fall, nach 70 Minuten holte Cheftrainer Sebastian Hoeneß den 27-Jährigen vorzeitig vom Feld.

War er womöglich angeschlagen oder gar verletzt? Nein, betonte Hoeneß im Anschluss: „Es gab keinen körperlichen Grund.“ Vielmehr lag die Entscheidung in einem kräftezehrenden Spiel begründet, in dem die Stuttgarter aufgrund der weiträumigen Verlagerungen der Münchner ein hohes Laufpensum an den Tag legen mussten. „Es waren einfach unglaublich weite Wege, er musste sehr viel in der gegnerischen Hälfte verteidigen“, sagte Hoeneß, „da haben wir dann einfach noch Frische auf den Platz gebracht. Es ging darum, nochmals Impulse zu bringen. Er war nicht verletzt.“

Auf demselben Grund habe auch der Auswechslung von Chris Führich gefußt, für den ebenfalls in der 71. Minute Ermedin Demirovic ins Spiel kam. Für den späten Anschlusstreffer durch Jamie Leweling reichte es noch in der Schlussphase, für mehr aber dann nicht mehr.