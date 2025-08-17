Der Innenverteidiger geht im Supercup gegen die Bayern vorzeitig vom Feld. Trainer Sebastian Hoeneß erläutert die Entscheidung.
17.08.2025 - 11:30 Uhr
Auswechslungen in der Innenverteidigung sind eher unüblich, in aller Regel bringen Trainer während eines Spiels in der Offensive frisches Personal ins Spiel. Das ist auch beim VfB Stuttgart nicht anders, wo Abwehrchef Jeff Chabot als gesetzt gilt und meist über die vollen 90 Minuten durchspielt. Im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) aber war das nicht der Fall, nach 70 Minuten holte Cheftrainer Sebastian Hoeneß den 27-Jährigen vorzeitig vom Feld.