Finn Jeltsch überzeugt erneut – fehlt dem VfB aber in Kiel

Der Youngster erhält gegen die Bayern Szenenapplaus und im Anschluss viel Lob – wobei er das Stuttgarter Spiel vor allem mit einer Fähigkeit bereichert. Dennoch muss Sebastian Hoeneß seine Innenverteidigung umbauen.

David Scheu 01.03.2025 - 12:54 Uhr

Übermäßig oft kommt es nicht vor, dass Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz im Vorfeld eines Spiels explizit Startelf-Plätze vergibt. Im Fall von Finn Jeltsch legte sich der Trainer des VfB Stuttgart aber schon am Tag vor der Partie gegen den FC Bayern fest – und konnte sich im Nachhinein bestätigt fühlen. „Er hat auch heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Hoeneß den 18-jährigen Innenverteidiger, der erst in der Vorwoche bei der TSG Hoffenheim sein Debüt in der Anfangsformation gegeben hatte.