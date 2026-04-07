Die Vertragsgespräche zwischen dem Stürmer und dem Club laufen – und noch gibt es keine Eile. Doch eine horrende Gehaltsforderung soll es bereits geben.

Deniz Undav bleibt in aller Munde. Aufgrund seiner sportlichen Leistungen, aufgrund der Diskussionen rund um eine mögliche WM-Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft – und aufgrund seiner Vertragssituation beim VfB Stuttgart. Der Stürmer ist noch bis 2027 an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Beide Parteien können sich eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers vorstellen – allerdings zu welchen Bedingungen?

Wie der Bezahlsender „Sky“ berichtet, soll die Undav-Seite ein Rekordgehalt fordern. Sechs Millionen Euro im Jahr seien aufgerufen. Bisher erhält der Nationalspieler viereinhalb Millionen Euro und gehört somit zu den Spitzenverdienern beim Pokalsieger. Da die Saison aber sehr gut für ihn läuft, will der Mann mit der Topquote (23 Treffer und 13 Torvorlagen in 39 Pflichtspielen) nun mehr Geld verdienen.

So funktioniert das Geschäft und der Poker um einen neuen Kontrakt beginnt. Noch herrscht keine Eile und der Fokus beim Tabellenvierten gilt dem nächsten Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den Hamburger SV. Grundsätzlich ist dem VfB jedoch bewusst, wie wichtig Undav für den Erfolg ist und welche Funktion er in der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ausübt. Er zählt zu den Führungskräften.

Doch der Angreifer wird im Sommer 30 Jahre alt und die Clubführung wägt ab, was sie dem Publikumsliebling anbieten kann. Über ein angepasstes Gehalt und die Vertragslaufzeit soll im April weiter gesprochen werden. Und nur zur Erinnerung: Undav ist seit 2024 bereits der Rekordtransfer bei den Stuttgartern, als sie eine Ablösesumme in Höhe von 27 Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zahlten.