Die Vertragsgespräche zwischen dem Stürmer und dem Club laufen – und noch gibt es keine Eile. Doch eine horrende Gehaltsforderung soll es bereits geben.
07.04.2026 - 13:37 Uhr
Deniz Undav bleibt in aller Munde. Aufgrund seiner sportlichen Leistungen, aufgrund der Diskussionen rund um eine mögliche WM-Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft – und aufgrund seiner Vertragssituation beim VfB Stuttgart. Der Stürmer ist noch bis 2027 an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Beide Parteien können sich eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers vorstellen – allerdings zu welchen Bedingungen?