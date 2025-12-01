VfB Stuttgart Der unverzichtbare Undav – auch für Nagelsmann?
Deniz Undav hat den wohl besten November seiner bisherigen Fußballerkarriere gespielt und sich gleich zwei Rekorde geholt. Der VfB-Angreifer ist aktuell unverzichtbar.
Die besondere Klasse von Fußballspielern erkennt man daran, dass sie, einmal eingewechselt, das Spiel ihrer Mannschaft auf ein anderes Level heben. So geschehen bei Angelo Stiller in Hamburg, der dem VfB die Kontrolle im Mittelfeld brachte. Und im ersten Durchgang durch Deniz Undav, der relativ früh für den verletzten Chris Führich auf das Feld sprintete. Mit ihm kamen Inspiration und Selbstbewusstsein auf den Platz.