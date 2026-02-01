Der Auswahlprozess ist beendet und der Nachfolger von Rouven Kasper steht fest. Karsten Petry soll den Posten beim Fußball-Bundesligisten übernehmen.

Der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart hat sich entschieden. Karsten Petry soll neuer Marketingvorstand beim Fußball-Bundesligisten werden. Offiziell bestätigt ist die Personalie noch nicht, doch nach Informationen unserer Redaktion wird der 50-Jährige die Nachfolge von Rouven Kasper antreten. Dieser ist zu Jahresbeginn zum FC Bayern München gewechselt.

Petry ist aktuell für die Stiftung Deutsche Sporthilfe im Vorstand tätig, verantwortlich für die Bereiche Marketing und Vertrieb. Wann genau er in der obersten Führungsebene der VfB AG seinen Posten antritt, wird noch geklärt. Aufsichtsratschef der Sporthilfe ist der langjährige DFL-Boss Christian Seifert. Mit ihm wird darüber gesprochen.

Den Auswahlprozess beim VfB hat der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident Dietmar Allgaier im beabsichtigten Zeitrahmen zum Ende geführt, um den Vorstand wieder zu vervollständigen. Bis Ende Januar sollte das Ganze mit Hilfe einer Beratungsagentur über die Bühne sein. Das ist der Fall. Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitz und Finanzen) und Fabian Wohlgemuth (Sport) erhalten Verstärkung. Denn der Pokalsieger will nach den Erfolgen zuletzt wirtschaftlich weiter wachsen und benötigt dafür weitere Expertise im Marketing – Karsten Petry soll sie so bald wie möglich einbringen.