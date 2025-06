Das U-21-Team des VfB Stuttgart hat sich am Freitag zu den Leistungstests getroffen. Der Club hat derweil die Besetzung der Trainerteams im Nachwuchs bekanntgegeben.

Dirk Preiß 20.06.2025 - 14:07 Uhr

Für das erste Nachwuchsteam des VfB Stuttgart hat am Freitag die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Die U-21-Mannschaft, die in der vergangenen Saison den Klassenverbleib in der Dritten Liga geschafft hat, traf sich zu den obligatorischen Leistungstests. Nicht mehr mit dabei gewesen ist neben einigen Spielern auch der bisherige Trainer.